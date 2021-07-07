7 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление бывшего депутата украинского парламента Надежды Савченко, которая считает, что в будущем Украина может быть «завоевана», например, той же Россией, и от страны либо останется только небольшой осколок, либо вообще ничего.

Оксана Переможенко, , 19:06 — REGNUM Бывший депутат украинского парламента Надежда Савченко считает, что в будущем Украина может быть «завоевана», например, той же Россией, и от страны либо останется только небольшой осколок, либо вообще ничего. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Наш».

Надежда Савченко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как напомнила политик, в настоящее время жители страны активно эмигрируют в США, Канаду и страны Евросоюза и в дальнейшем, как считает Савченко, этот процесс будет продолжаться.

«Люди покидают территорию, потому что государство просто перестает существовать… Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах пресмыкания нашего перед британо-американским союзом», — сказала она.

Также экс-депутат высказала мнение, что при таком развитии событий Украина лишится половины своих территорий и будет существовать на небольших осколках и при этом обслуживать интересы господ-колонизаторов, а в худшем случае украинские территории, как считает бывший депутат Рады, «просто заберут».

«Нам та риторика, которую в 2014 году не принимали, как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым, при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом», — заключила политик.

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Разрушенный терминал Донецкого аэропорта © ИА Красная Весна

Заявление политика обсудили в YouTube-канале «НАШ». Многие отметили, что Россия не собирается никого «завоевывать», а часть территорий нынешней Украины сама вернется в состав России.

«Зачем России чего-то завоёвывать? Руководство Украины сами всё отдадут», — написал читатель под псевдонимом Папандопуло.

«Бедный, глупый украинский народ… Кому вы нужны, завоевывать вас еще», — добавил J Ju.

«Есть еще больший риск, что часть областей сами присоединятся к другим государствам», — отметил Alex A.

«Да не нужны России куча голодранцев-предателей, чтоб кормить вас неблагодарных! Хватить фантазировать, вы… никому не нужны!» — отреагировал читатель под псевдонимом Я ЗДЕСЬ.

«Прав был Задорнов, вы сами себя разворуете и развалите, и достанете всех», — пишет Владимир П.

«Что значит завоевать еще больше? Вам дали страну, вы побаловались, развалили все. Русских уничтожаете. И что вы хотите после этого? Предатели», — добавил Игорь Б.

«Молитесь на Путина, чтоб он оставался у руля как можно дольше. Более терпеливого и мирного правителя у России больше не будет», — пишет один из читателей.

«Вы же Украину отдали США. Без завоеваний. Вас сейчас грабят. Зачем России голая, выжженная, разграбленная земля? А земля тоже скоро будет распродана. Нахрен вы не нужны нам. Нечего завоевывать…» — написала Ирина Р.

«Пока что все риски от упоротых. Не было их у власти до 2014 года, не было потерь территорий», — отметил один из читателей.

«Завоеваний территорий не будет! Просто отойдут сами!» — отреагировал Best H.

«Не более того, что исторически принадлежит России и, соответственно, Руси. По Киев. А Одессу кто основал?» — спросил papandopulus.

Праздничное шествие в честь Дня Республики в Донецке pravdnr.ru

«Какие еще территории Украины? Это всё территории России, которые вы украли в 1991 году, предав свою страну и народ, и теперь говорите что это «ваши» территории. Да это с каких-таких? Вашего тут ничего нет, не было и не будет. Езжайте во Львов и там стройте свою страну, если поляки вас не задушат», — добавил GrigoriyPalych.

«Украину завоевал давно НАТО, без танков и винтовок. РФ лишь выполняет меры защиты государства от приближающегося к столице враждебного альянса. Юго-Восток Украины не будет воевать с русскими, он просто уйдет в РФ по желанию большинства местного населения, сто раз обманутого галицаями и ограбленного олигархами», — пишет mad max.

«Украину надо вернуть к границам 1939 года, вернув соседним странам те территории, которые ей прирастил коммунистический СССР. Декоммунизация должна быть полной», — отметил Станислав М.

«Украина — это русская земля. Украина — это русское село! Верните русские земли», — пишет Natasha.

«Не завоевать, а принять в свой состав доведённых до отчаяния граждан с их территориями. Примем», — подытожил Александр.

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