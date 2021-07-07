Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что росту числа зараженных коронавирусом в Петербурге способствовало проведение в городе матчей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) слишком смелое, для него пока нет достаточных фактических оснований, считает генеральный директор и главный врач частной петербургской клиники Coris Лев Авербах.

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«Повлиял Евро-2020 или нет — очень сложно сказать, невозможно достоверно так говорить», — отметил Авербах, напомнив, что последний петербургский матч европейского футбольного первенства состоялся всего пять суток назад, вечером 2 июля. При этом просмотр финальной части Евро-2020 в петербургских фан-зонах продолжается (последняя игра Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе Уэмбли (Лондон), — прим. ред.).

Напомним, 7 июля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства, что «несмотря на то, что и организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать. И на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию» (цитата по ТАСС).

Отметим, в настоящий момент в городе на Неве с коронавирусной инфекцией столкнулись 482 055 человек, из них 1906 инфицированных были выявлены за минувшие сутки. Рост зараженных коронавирусом наблюдается с середины июня.

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