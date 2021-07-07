Порт-о-Пренс, , 17:41 — REGNUM Военное положение вводится на Гаити после убийства президента республики Жовенеля Моиза, заявил 7 июля и.о. главы гаитянского правительства Клод Жозеф в эфире гостелевидения.

Решение, как отметил чиновник, принято на срочно созванном после трагедии совещании Совета министров Гаити. Жозеф пояснил, что власти «решили объявить военное положение на территории всей страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моиз убит в ночь на 7 июля в результате нападения неизвестных на его резиденцию. От огнестрельного ранения также скончалась его жена.

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