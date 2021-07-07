Киев, , 17:34 — REGNUM В партии Владимира Зеленского «Слуге народа» намерены перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства.

Об этом заявил глава фракции «СН» Давид Арахамия заявил в интервью китайским СМИ. Фрагменты интервью со ссылкой на «Синьхуа» публикуют 7 июля центральные украинские издания.

Согласно источнику, соратник Зеленского отметил, что «Слуга народа» считает Китай важным стратегическим партнером Украины и подчеркнул, что принципы правящих партий стран «во многом совпадают», поскольку их девизом является служение народу.

«Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая КПК представлена в каждом населенном пункте страны — от небольших деревень до крупных городов. Этот опыт непременно нужно перенимать», — сообщает «Синьхуа».

Кроме того, Арахамия отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. Политик добавил — новости о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как «научная фантастика».

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине оппозиция обвинила власть во вмешательстве в дела Китая. Согласно заявлению оппозиции, популистская риторика о свободном рынке для официального Киева с легкостью уживается с откровенным рейдерством, когда речь идет о совместных украинско-китайских проектах.