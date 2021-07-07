Вильнюс, , 17:32 — REGNUM Власти Литве построят забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией для сдерживания нелегальных мигрантов, заявила 7 июля литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Будет начато устройство дополнительного физического заграждения, которое отделит Литву и Беларусь, которое станет определённым знаком и действием сдерживания для организаторов потока нелегальных мигрантов», — заявила Шимоните на пресс-конференции.

При этом она назвала рост количества незаконных мигрантов из Белоруссии «гибридной агрессией», направленной не только против Литвы, но и всего Евросоюза.

«Сам процесс мы оцениваем как гибридную агрессию, которая направлена не против Литвы, а против всего Евросоюза. Основанием стала принципиальная позиция всего ЕС, а также Литвы по поводу фальсифицированных результатов выборов, репрессий против гражданского общества и правозащитников», — сказала Шимоните.

«Условия для пересечения границы создаются сознательно, и за этим мы склонны видеть, кроме прочего, цель нанести вред нашему государству, дестабилизировать положение», — заявила она.

Кроме того, для контроля за ситуацией на границе будут привлекаться вооруженные силы страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Польши, Литвы и Украины подписали соглашение о сотрудничестве