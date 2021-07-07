Кострома, 7 июля, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Костромская область вошла в число российских регионов, где по мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой слишком медленно идёт вакцинация от COVID-19. Об этом она заявила в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Наталья Диева Вакцинация в костромской поликлинике

Беспокойство у оперативного штаба, кроме Костромского региона, вызывают темпы вакцинации в Дагестане, Забайкальском крае, Республике Коми, Курганской и Тамбовской областях. Лучше всего процесс налажен в Чеченской Республике, Москве, Краснодарском крае, Московской, Кемеровской, Сахалинской, Липецкой и Белгородской областях.

По данным оперативного штаба на 7 июля общим числом прививки от коронавируса сделали 16,4% населения Костромской области или 103,2 тысячи человек. Суточное количество выявляемых случаев COVID-19 в Костромской области продолжает увеличиваться. С 30 июня по 7 июля цифра выросла со 105 до 122 человек. С конца июня регион увеличил число коек для больных коронавирусом в 2 раза, на данный момент в местных ковид-клиниках развернуто около 800 мест для лечения таких пациентов.