Сочи, Краснодарский край, , 17:25 — REGNUM Противостояние России со странами Запада длится столетиями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявила главный редактор телеканала RT, Международного информационного агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Так было всегда! Мы так говорим об этом сейчас, как будто вчера проснулись и вот идёт информационная война. Войны были всегда. Войн без информационной поддержки не бывает», — заявила Симоньян.

«Другое дело, что войны имеют, как правило, свои начало и конец. А информационные войны, особенно с участием истории России, длятся практически без перерывов», — указала она.

По её словам, эти перерывы связаны с отдельными эпизодами, когда Россия становилась спасительницой Европы — например, от Наполеона или Гитлера.