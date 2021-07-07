Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в среду, 7 июля, установлен первый температурный рекорд второго месяца лета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара на севере, потоп на юге: катаклизмы погоды в РФ и мире — все новости»

По его словам, в 17:00 мск в городе на Неве температура воздуха достигла +31,7 градуса.

«В 2010 году в этот день было 31,4 градуса», — пояснил он. Таким образом, зафиксировано новое температурное достижение для этого дня.

Напомним, аномальная жара в Северной столице продержится до 12 июля. Так, в субботу 10 июля в городе ожидается до +34 градусов. С 13 июля в городе немного похолодает — до +25 градусов, и придут дожди.