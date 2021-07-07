Москва, , 17:20 — REGNUM Заместитель министра обороны России Александр Фомин провёл переговоры со спецпредставителем премьер-министра Ливана Джорджем Шаабаном, сообщает 7 июля Минобороны РФ.

Обсуждалась ситуация в регионе и в Ливане.

«7 июля заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился со специальным представителем премьер-министра Ливанской Республики по России Джорджем Шаабаном. На встрече обсуждалась текущая ситуация в Ливане и Ближневосточном регионе», — указано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что «в ходе переговоров затрагивался вопрос, связанный с возвращением сирийских беженцев к местам их постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провёл телефонные переговоры с новым председателем правительства Ливана Саадом Харири.

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