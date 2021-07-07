Киев, , 17:09 — REGNUM Прокуратура Украины пропустила срок подачи в суд ходатайства о продлении меры пресечения народному депутату Украины, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» 7 июля сообщил политический эксперт, доктор юридических наук Виталий Журавский.

Эксперт отметил, что теперь следственный судья имеет все законные основания освободить оппозиционного политика из-под домашнего ареста.

«Если бы от Генеральной прокуратуры были новые эпизоды, то она имела возможность это сделать в четко определенный срок, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, который устанавливает, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее, чем за 10 дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей. Сегодня 7 июля, а заканчивается 9 июля… То есть ясно, что судья теперь имеет все законные основания освободить Медведчука из-под домашнего ареста», — объяснил Журавский.

Он подчеркнул подчеркнул, что Виктор Медведчук должен быть освобожден под личное обязательство.

«Вовремя не внесено в суд ходатайство о продлении меры пресечения народному депутату Медведчуку. Он должен быть освобожден под личное обязательство. Он никуда же не убегал, не скрывался от следствия и имеет сейчас законные все основания исполнять обязанности народного депутата. Это право дал ему народ и никто из власти не имеет права его отбирать», — отметил эксперт.

В свою очередь, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу Медведчука весьма специфическим образом — самого политика вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, якобы рассмотрели 7 томов дел.

ИА REGNUM напоминает, что в мае лидера ОПЗЖ обвинили в государственной измене по нескольким эпизодам. 13 мая суд выбрал для оппозиционного политика в качестве меры пресечения домашний арест до 10 июля.