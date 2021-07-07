* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:00 — REGNUM Отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили свой контроль над 162 районами Афганистана из 398, сообщил 7 июля журналистам официальный представитель политического крыла талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре Сухейль Шахин.

По его словам, таковы результаты событий, произошедших в последние недели.

По словам Шахина, больше всего районов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют в провинции Бадахшан. Кроме того, талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взят под контроль район Вакхан, имеющий 910 км общей границы с Таджикистаном.

Напомним, ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что с начала вывода войск США и НАТО из Афганистана политическая карта республики серьёзно изменилась.

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