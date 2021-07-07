Вильнюс, , 16:49 — REGNUM Министры иностранных дел Польши, Литвы и Украины в рамках саммита «Люблинского треугольника», который 6−7 июля проходил в Вильнюсе, подписали дорожную карту о трехстороннем сотрудничестве. Об этом сообщает Polskie Radio.

Соглашение о сотрудничестве в рамках «Люблинского треугольника» предусматривает расширение взаимодействия трех стран, в частности, в области экономики и предотвращения гибридных угроз.

Министры Збигнев Рау, Габриелиус Ландсбергис и Дмитрий Кулеба также подписали и декларацию о совместном историческом наследии и общих ценностях. Польша и Литва в этой декларации подтвердили, что «будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС».