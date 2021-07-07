Стокгольм, , 16:47 — REGNUM Шведский парламент проголосовал за кандидатуру лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Стефана Лёвена, претендующего на пост главы правительства, сообщается 7 июля в прямой трансляции из зала заседаний.

Таким образом, действующий глава временного правительства Швеции Стефан Лёвен вновь стал премьер-министром.

За его кандидатуру проголосовали 116 депутатов, против — 173, 60 парламентариев воздержались.

«Поскольку менее половины проголосовали против, парламент одобрил предложение о назначении Стефана Лёвена премьер-министром», — объявил в результате голосования спикер Андреас Норлен.

Ожидается, что Лёвен объявит о персональном составе своего кабинета министров 9 июля.

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