Стокгольм, 7 июля 2021, 16:47 — REGNUM Шведский парламент проголосовал за кандидатуру лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Стефана Лёвена, претендующего на пост главы правительства, сообщается 7 июля в прямой трансляции из зала заседаний.
Таким образом, действующий глава временного правительства Швеции Стефан Лёвен вновь стал премьер-министром.
За его кандидатуру проголосовали 116 депутатов, против — 173, 60 парламентариев воздержались.
«Поскольку менее половины проголосовали против, парламент одобрил предложение о назначении Стефана Лёвена премьер-министром», — объявил в результате голосования спикер Андреас Норлен.
Ожидается, что Лёвен объявит о персональном составе своего кабинета министров 9 июля.
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