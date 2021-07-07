Сочи, Краснодарский край, , 16:41 — REGNUM В России сложилась абсолютно неконтролируемая ситуация в отношении распространяемой информации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявила главный редактор телеканала RT, Международного информационного агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

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«Есть страны, которые успешно с этим борются. Мы, видимо, ещё с 90-х никак не наедимся этой абсолютной анархической свободой и демократией. Всё это плохо кончится, если мы не возьмём себя в руки», — заявила Симоньян.

«Мы сейчас влетели в антипрививочную кампанию, а из-за того, что мы в неё влетели, мы влетели в третью волну, а из-за того, что мы влетели в третью волну, у нас десятки тысяч людей умерших, которые не должны были бы умереть, если бы мы эти фейки вовремя ликвидировали и прекратили каналы их распространения», — указала она.

По её словам, кампания по вакцинации идёт так тяжело и туго именно потому, что государство никак не контролировало информационное пространство.

«Одно дело разумная дискуссия, другое дело — вбросы очевидных фейков, которые у нас лавинообразно начинаются каждый раз, когда происходит какая-то большая катастрофа вроде «Зимней вишни», — подчеркнула Симоньян.

«Не будем бороться, потому что боимся цензуры? Ну давайте не будем бороться с воровством, потому что боимся, а вдруг сегодня воров сажают, а завтра будут сажать за то, что у ребёнка сосочку отобрал. Не надо в крайности вдаваться», — добавила она.