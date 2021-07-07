Рига, , 16:41 — REGNUM Правительство Латвии приняло решение разрешить работодателям увольнять сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 7 июля сообщает латвийское информационное агентство LETA.

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Новые правила вводят обязанность работодателей защищать людей из групп высокого риска, и в качестве одного из способов предусматривают увольнение сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

Сообщается, что правительство страны поручило министерству юстиции, а также министерствам здравоохранения, благосостояния, экономики и финансов до 14 июля подготовить соответствующие законодательные поправки.

Новые правила в стране вступят в силу 15 сентября. До указанной даты сотрудники могут получить сертификат о пройденной вакцинации, и тем самым обезопасить себя от увольнения по причине его отсутствия.