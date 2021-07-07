Лусака, , 17:58 — REGNUM Власти Замбии 7 июля провели официальные похороны первого президента страны Кеннета Каунды, который в конце июня скончался на 98-м году жизни. Похороны прошли на фоне споров о месте захоронения, отмечает CNN.

Место захоронения Каунды стало предметом судебных разбирательств после того, как правительство Замбии решило похоронить умершего на президентском кладбище в столице Лусаке, вопреки желанию его родственников.

Выступая в суде во вторник, 6 июля, сын Каунды Кавече сказал, что отец хотел быть похороненным рядом со своей последней женой в его резиденции.

Однако позже стало известно, что суд не решился выступить против запланированного захоронения и похороны прошли по плану в среду, 7 июля, в Посольском парке, национальном мемориальном комплексе.

Напомним, Кеннет Каунда стал первым президентом Замбии в 1964 году, когда страна обрела независимость. Он пробыл в должности главы государства до 1991 года. Также Каунда занимал пост генсека Движения неприсоединения с 1970 по 1973 год.