Кемерово, , 16:37 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Кузбасса с 300-летием. Поздравление размещено на сайте администрации правительства области.

«История становления Кузбасса в качестве ресурсной кладовой России началась в 1721 году, когда на территории Горелой горы были обнаружены крупные залежи угля. Многие поколения геологоразведчиков, горных инженеров и шахтеров веками делали всё возможное для освоения неисчислимых богатств Кузнецкой земли, и сегодня представители трудовых династий усердно работают на благо малой родины, достойно продолжают славные традиции. Здесь, в горячем сердце Сибири, помнят и чтут великие свершения предков, усилиями которых введены в строй флагманы нескольких отраслей промышленности, вносящие неоценимый вклад в укрепление экономической мощи России, — отметила Матвиенко. — В настоящее время Кемеровская область — Кузбасс — один из ведущих индустриальных регионов нашей страны. Ключевыми направлениями диверсифицированного промышленного комплекса традиционно являются добыча углеводородов, металлургия, химическое производство и машиностроение. Большое внимание уделяется созданию комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности, развитию сферы туризма. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации всемерно способствуют повышению уровня жизни людей, реализации масштабных социально значимых проектов. Уверена, что и в дальнейшем жители Кузбасса будут активно участвовать в решении приоритетных общенациональных задач. Желаю благополучия, новых успехов и достижений».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в кемеровский аэропорт имени Алексея Леонова прибыла авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Семь истребителей МИГ-29 прилетели для показательных выступлений в честь 300-летия региона.

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