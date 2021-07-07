Варшава, , 16:35 — REGNUM С 7 июля начинает действовать программа поощрения польского бизнеса за рубежом. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский во время брифинга.

По словам дипломата, поощрение будет касаться как финансовой помощи со стороны правительства, так и созданию упрощенных и максимально удобных юридических условий для польских компаний, которые выйдут на международный уровень и начнут взаимодействовать с иностранными субъектами.

«Мы призываем всех, кто заинтересован в этой программе, отправлять заявки и представлять свои предложения. Бизнесменам надо будет указать, какие рынки интересуют конкретную компанию, с какими иностранными учреждениями или партнерами они хотят налаживать сотрудничество. Я могу пообещать, что любая компания, которая обратится в МИД, получит поддержку», — заявил Яблоньский.