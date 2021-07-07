Москва, , 16:34 — REGNUM Двое суток дали власти России консулу генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марту Лятте, в течение которых он должен покинуть РФ. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 7 июля.

Вызванной сегодня, 7 июля, в МИД РФ временной поверенной в делах посольства Эстонии в России Улле Уйбо было объявлено, что Лятте является persona non grata. Это сделано в ответ на заявление пресс-секретаря эстонского МИД Аари Леммика, накануне, 6 июля, назвавшего задержание Лятте «незаконным и провокационным», а выдвинутые против него обвинения «безосновательны».

Отметив, что попытки Таллина представить действия России в ложном свете Москва считает недопустимыми, Захарова добавила:

«Подчеркнули, что считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского «дипломата», который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лятте был задержан сотрудниками ФСБ РФ накануне, 6 июля. В Эстонии обвинили Россию в разжигании конфронтации.

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