Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM «Единая Россия» в ближайшие дни определится с кандидатами на выборах Законодательного собрания Петербурга, которые пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года. Их имена должна назвать партконференция.

Второй этап конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится в Северной столице в пятницу, 9 июля.

«На конференции обсудят задачи на выборах избирательного цикла в сентябре 2021 года, а также выдвинут тайным голосованием единый список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу и кандидатов в депутаты петербургского парламента по одномандатным избирательным округам», — сообщили в пресс-службе петербургских единороссов.

Председатель Заксобрания Петербурга, лидер городских единороссов Вячеслав Макаров пояснил, что обычно в окончательный список попадают победители праймериз. Однако «партийная конференция может принять любые решения», приводит слова Макарова «Деловой Петербург».

Напомним, региональный список кандидатов от партии «Единая Россия» в Петербурге на сентябрьских выборах в Госдуму возглавит директор Государственного Эрмитажа, член президиума РАН, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. Далее в состав группы включены: секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии, председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров; сопредседатель Центрального совета сторонников партии, депутат Госдумы Сергей Боярский; депутат Госдумы Юрий Петров; соучредитель и член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев; генеральный директор «Независимой Консалтинговой Группы «AAA+» Александр Абрамян.

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