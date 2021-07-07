Кострома, , 17:57 — REGNUM Известный оппозиционер и историк Валерий Соловей не пойдёт на выборы в Госдуму от Костромской области. Об этом сообщает «Kostroma.News».

Валерий Соловей Личный архив

«Партия Роста», поддержку которой планировал получить политик, не стала выдвигать его по Костромскому одномандатному округу.

«К сожалению, сегодня Партия Роста по не зависящим от неё причинам не смогла выдвинуть меня кандидатом в Госдуму по Костромскому избирательному округу. Я весьма сожалею об этом решении, хотя оно, в силу политических обстоятельств, было предсказуемо. Зарегистрироваться кандидатом через сбор подписей в нынешней ситуации мне практически нереально»

Соловей мог пойти на выборы в качестве самовыдвиженца, но в этом случае для регистрации ему было бы необходимо собрать и предоставить в избирком 16 тысяч подписей костромских избирателей. Ранее он заявлял, что не собирается идти по этому пути.

Напомним, о желании выдвигаться в Госдуму от Костромской области Соловей рассказал в январе 2021 года. После этого он поучаствовал в круглом столе и записал обращение к жителям региона, в котором похвалил историко-культурный облик областного центра, душевность горожан, и заявил, что хочет помочь обитателям региона «жить лучше».

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