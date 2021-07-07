Историк Соловей не пойдёт в Госдуму от Костромской области
Кострома, 7 июля, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Известный оппозиционер и историк Валерий Соловей не пойдёт на выборы в Госдуму от Костромской области. Об этом сообщает «Kostroma.News».
«Партия Роста», поддержку которой планировал получить политик, не стала выдвигать его по Костромскому одномандатному округу.
Соловей мог пойти на выборы в качестве самовыдвиженца, но в этом случае для регистрации ему было бы необходимо собрать и предоставить в избирком 16 тысяч подписей костромских избирателей. Ранее он заявлял, что не собирается идти по этому пути.
Напомним, о желании выдвигаться в Госдуму от Костромской области Соловей рассказал в январе 2021 года. После этого он поучаствовал в круглом столе и записал обращение к жителям региона, в котором похвалил историко-культурный облик областного центра, душевность горожан, и заявил, что хочет помочь обитателям региона «жить лучше».