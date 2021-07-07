Новосибирск, , 16:25 — REGNUM Руководитель управления Следственного комитета России по Новосибирской области генерал-майор юстиции Андрей Лелеко покинул пост. Он ушёл на пенсию, сообщает «Ъ-Сибирь».

По данным СМИ, он намерен вернуться в родной город Екатеринбург.

Редакции «Вести Новосибирск» в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области подтвердить или опровергнуть уход Андрея Лелеко не смогли, отметив, что из Центрального аппарата ведомства информация пока не поступала.

Отметим, что Андрея Лелеко назначили главой СУ СК РФ по Новосибирской области на пятилетний срок 7 июля 2016 года.