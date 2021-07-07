Сочи, Краснодарский край, , 16:23 — REGNUM Уровень цифрового суверенитета России не адекватен её геополитическому статусу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявила главный редактор телеканала RT, Международного информационного агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

Мы, конечно, всю эту историю прозевали. И наше отставание, наше волочение в хвосте во всём, что касается этих технологий совершенно недостойно той великой державы, которой мы являемся. Необъяснимо», — заявила Симоньян.

«Мне сложно найти какие-либо причины, почему это так, кроме предательства. Потерянное время 90-х, начала 2000-х», — указала она.

По её словам, то, чего удалось избежать в отношении армии, произошло в этой сфере, «потому что в ней мало кто разбирался и мало кто понимал её важность».