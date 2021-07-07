Москва, , 16:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родственникам и близким погибших в крушении самолёта Ан-26 на Камчатке.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина с правительством и встреча с Пашиняном – трансляция»

Надеюсь, что работа будет проведена в короткие сроки и с должным качеством.

«Хочу выразить слова искреннего соболезнования всем родственникам, всем близким погибших. Всё, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано для того, чтобы вас поддержать», — сказал президент на совещании с членами правительства.