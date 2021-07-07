Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Петербургская эстрадная певица Елена Ваенга, возвращаясь в Петербург на самолете вместе с семьей после отпуска на Кипре, стала невольной участницей скандала. По словам певицы, на нее набросилась нетрезвая пара, которая также летела в бизнес-классе, и около двух часов оскорбляла бранными словами. Об этом 7 июля певица рассказала на своей странице в социальной сети. В полиции подтвердили версию исполнительницы.

Www.instagram.com/Елена Ваенга Елена Ваенга стала участницей скандала на борту самолёта в Петербург

«Не думала, что доживу до такой ситуации, в которой стану в ней участницей», — поделилась с подписчиками Елена Ваенга.

По словам певицы, летать надо в эконом-классе, потому что «в бизнесе бесконтрольно наливают». Она летела в самом начале салона бизнес-класса, в котором находилось около 15 человек. Одна из пассажирок на протяжении двух часов полёта высказывала всё, что о ней думает, не стесняясь в выражениях.

«Все это слушал мой ребенок <…> Потом она начала уже кидаться на меня, плакал мой ребенок и спрашивал: «Мама, что ты ей сделала?», — продолжила рассказ певица.

После того, как стюардессы смогли угомонить дебоширку, на Ваенгу начал кидаться летевший с ней мужчина, который, по словам женщины, также был нетрезв. Когда самолет приземлился в аэропорту «Пулково», на борт была вызвана транспортная полиция.

«Я не зажравшаяся звезда, которая летает только чартерами. Я бы принесла извинения, если бы хоть немного была виновата в произошедшем. Я ни словом, ни полсловом не способствовала даже к микроподдержанию этого скандала», — подчеркнула Елена Ваенга.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, установлено, что двое пассажиров бизнес-класса во время полета выражались грубой нецензурной бранью в присутствии других граждан, на замечания не реагировали.

«Правонарушителями оказались жители Петербурга: 63-летний мужчина и 49-летняя женщина, которые были доставлены в дежурную часть. Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково» в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», наложен административный штраф», — отметили в ведомстве.