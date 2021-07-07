Москва, , 16:14 — REGNUM Помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке необходимо оказать в ближайшее время. Об этом заявил 7 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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«Надеюсь, все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время», — сказал он.

Совещание проводится в режиме видеоконференции. Основной темой обсуждения станет социально-экономическое развитие Кемеровской области.