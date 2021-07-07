Москва, , 16:11 — REGNUM Дальние бомбардировщики ВВС России Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-30М провели воздушное патрулирование нейтральной акватории Черного моря, сообщает 7 июля Минобороны РФ.

Полёт продолжался около пяти часов.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря», — указано в сообщении военного ведомства.

В ходе полёта бомбардировщики сопровождались истребителями Су-30М сил ВВС и ПВО Южного военного округа.

Воздушное патрулирование выполнялось на фоне разворачивающихся в Чёрном море военно-морских учений НАТО Sea Breeze 2021 с участием Украины, США, Канады, Британии, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции и Латвии.

В учениях задействованы порядка четырёх тыс. военнослужащих, до 40 боевых кораблей и вспомогательных судов, 30 самолетов и вертолетов и более 100 единиц автобронетанковой техники.

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