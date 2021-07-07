Минск, , 16:20 — REGNUM Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» и бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико переведён из СИЗО КГБ в СИЗО белорусского МВД. Такое сообщение опубликовано 7 июля в телеграм-канале Бабарико.

Со ссылкой на адвоката политика Дмитрия Лаевского уточняется, что Бабарико помещён в СИЗО №1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области. Учреждение находится на улице Володарского в Минске.

Перевезли Бабарико днём 6 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима за получение взятки в особо крупном размере и легализацию средств, полученных преступным путём. Сам он вину не признал и заявил, что обвинения против него связаны с политикой. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

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