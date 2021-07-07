Москва, 7 июля 2021, 16:08 — REGNUM Попытки какой-либо страны, в том числе Великобритании, нарушить государственную границу России приведут к ответным мерам со стороны Москвы, сообщил 7 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя заявление британского министра иностранных дел Доминика Рааба, который пообещал «действовать таким же образом» в отношении захода военных кораблей Британии в Чёрное море, если военные Соединённого Королевства сочтут это необходимым, Песков сказал:
Он пояснил, что всякий раз, когда кто-то попытается нарушить границу государства, будут осуществлены «те меры, которые необходимо принимать». Причём речь идёт не только о дипломатическом ответе.
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