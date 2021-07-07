Москва, , 16:08 — REGNUM Попытки какой-либо страны, в том числе Великобритании, нарушить государственную границу России приведут к ответным мерам со стороны Москвы, сообщил 7 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление британского министра иностранных дел Доминика Рааба, который пообещал «действовать таким же образом» в отношении захода военных кораблей Британии в Чёрное море, если военные Соединённого Королевства сочтут это необходимым, Песков сказал:

«И президент России [Владимир Путин отмечал], и на других уровнях неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения госграницы в море».

Он пояснил, что всякий раз, когда кто-то попытается нарушить границу государства, будут осуществлены «те меры, которые необходимо принимать». Причём речь идёт не только о дипломатическом ответе.

Песков «Во-первых, пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения госграницы».

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