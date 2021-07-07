Стокгольм, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 7 июля, в результате голосования в риксдаге большинством голосов лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен был избран премьер-министром Швеции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Как и ожидалось, кандидатуру Лёвена поддержали «Социал-демократы», «Зеленые», «Центристы» и «Левые». Всего он набрал 176 голосов при необходимых 175.

116 депутатов проголосовали «за», 60 членов риксдага воздержались, 173 — голосовали «против».

Отметим, что мандат Лёвена на посту премьер-министра истекает в следующем году. Нового главу правительства Швеции придется избирать в ходе очередных парламентских выборов в риксдаг.

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