Джакарта, , 16:02 — REGNUM Правительство Австралии заявило о своей приверженности оказанию помощи Индонезии в реагировании на рост числа случаев COVID-19 в стране путем предоставления медицинской помощи, сообщает Antara.

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Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн провела переговоры с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Пакет помощи, который Австралия предоставит Индонезии, включает медицинские устройства на сумму $12 млн, в том числе 1000 вентиляторов, 700 кислородных концентраторов и более 170 кислородных баллонов.

С начала пандемии Австралия выделила $1,5 млрд в виде займов для поддержки мер по борьбе с COVID-19 и повышения экономической устойчивости Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное правительство Австралии приняло решение об отправке в Индонезию 2,5 миллионов доз вакцины AstraZeneca в рамках гуманитарной помощи.

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