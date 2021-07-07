Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Информация о более чем 400 пособниках нацистов, которые избежали ответственности за преступления времён войны и живы до сих пор, есть у Генеральной прокуратуры Белоруссии. Об этом белорусский генпрокурор Андрей Швед заявил 7 июля на конференции руководителей прокуратур европейских государств в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что Нюрнбергский трибунал и другие суды осудили только часть нацистских военных преступников. Пособники нацистов из числа коллаборантов, причастные к преступлениям на территории Белоруссии, не понесли наказание. Некоторые из них ещё живы.

«Мы знаем о местонахождении более 400 из них в более чем десятке стран мира», — сказал Швед.

Генпрокурор сообщил также, что власти Белоруссии возбудили и расследуют уголовное дело о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны. Одно их направлений расследования касается ущерба, причинённого Белоруссии.

Более того, правоохранители намерены показать связь злодеяний, совершённых в годы войны, с преступлениями настоящего времени. Минск намерен обратиться в международные организации, чтобы геноцид белорусского народа признали на международном уровне.

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