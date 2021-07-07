Калуга, 7 июля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июля, в Калуге на территории концертной площадки «Гостиный двор» состоялась церемония награждения выпускников школ Калужской области медалями «За особые успехи в учении». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в этом году число медалистов составило 532 человека, что в очередной раз доказало — регион может гордиться умами и талантами живущих в ней людей.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужским выпускникам школ вручили медали

Ребят поздравили и вручили медали губернатор Владислав Шапша, министр образования и науки области Александр Аникеев, депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр и председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев, российский летчик-космонавт Сергей Ревин и уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, руководители вузов, работающих в регионе, Максим Казак, Александр Царьков, Владимир Королёв и Татьяна Осипова, и.о. министра здравоохранения области Константин Пахоменко и профессор МРНЦ им А.Ф.Цыба — филиала «НМИЦ радиологии» Минздрава России Владимир Петров, серебряный призер Олимпийских игр 1996 года, пловец Станислав Лопухов и российская конькобежка Анна Чернова.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужским выпускникам школ вручили медали

Обращаясь к юношам и девушкам, Владислав Шапша подчеркнул уникальность момента, к которому они шли 11 лет. «Вы на сегодняшний день — лучшие, и это большая ответственность. Для того, чтобы этого достичь, надо уметь много трудиться, работать и жертвовать. Жертвовать своим комфортом, своим временем, иногда и общением с друзьями. Но раз вы здесь, вы умеете это делать. Многие из вас достигли успехов не только в учебе, а еще в искусстве, спорте, кто-то сделал первые шаги в науке. Многие занимались общественной работой, волонтерством. Я выражаю большую благодарность вам, вашим учителям и вашим родителям», — сказал губернатор.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужским выпускникам школ вручили медали

Напутствуя выпускников, глава региона акцентировал внимание на том, что успех и благополучие в их дальнейшей самостоятельной жизни будут связаны с упорством в постижении знаний и активностью: «Дальше все в ваших руках. Конечно, у вас будут люди, которые будут помогать вам в жизни, но они будут только, если вы будете готовы учиться, слушать, брать пример и идти вперед. Оставайтесь такими же смелыми и решительными, умными и талантливыми. Уверен, что, идя к успеху и прославляя свои имена, вы будете прославлять и свою малую родину, и Калужскую область, и Россию».

Для медалистов был подготовлен праздничный концерт с участием школы танца TODES, Е. Миллер и А. Жулева, студии современного танца DANCE RUSH, И. Панюшкиной и Д. Кирпикова, студии эстрадной песни «Акцент», студии «13 стульев» и студии современного искусства «Тонус-Арт».