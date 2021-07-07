Днепропетровск, Украина, , 15:55 — REGNUM В Днепропетровске состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана, сообщили в пресс-службе казахстанского посольства на Украине.

В мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он сказал, что Днепропетровская область традиционно имеет прочные связи с Казахстаном.

Посол Казахстана Дархан Калетаев высоко оценил деятельность почетных консулов на Украине. По его словам, в настоящее время консулы сосредоточены на гуманитарных проектах и поддержке казахстанских граждан.

Дипломат также отметил символизм открытия почетного консульства 6 июля — в день рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарабева.