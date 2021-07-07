Бишкек, , 15:53 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии требуют отставки председателя пограничной службы Уларбека Шаршеева в связи с похищением турецкими спецслужбами руководителя сети киргизско-турецких лицеев «Сапат» Орхана Инанды. Об этом стало известно в ходе заседания законодательного собрания сегодня, 7 июля.

Парламентарии поинтересовались у главы пограничной службы, как киргизские пограничники допустили проникновение агентов иностранной разведки в страну, а также беспрепятственный вывоз ими гражданина Киргизии в Турцию.

«Почему Вы здесь сидите? Почему не уходите в отставку? Как могли зарубежные спецслужбы попасть в страну и вывезти человека? Это равнозначно государственной измене. Вы должны ответить за произошедшее!», — подчеркнул депутат Жанар Акаев, обращаясь к Шаршееву.

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