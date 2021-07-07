Ярославль, 7 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Департамент охраны окружающей среды и природопользования начал проверку по факту вырубки деревьев в Воздвиженском бору, который является памятником природы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом департаменте.

Yarnews.net Траншея

Кадры вырубки особо охраняемой природной территории сняли местные жители. На них видно, что в лесу сделана просека и вырыта траншея. Рядом с экскаватором лежат массивные старые трубы, видимо, извлечённые из земли. По данным главы Заволжского района, они и могли стать целью неизвестных.

«Мне поступил сигнал о том, что там какие-то чёрные копатели что-то копают, я так понял, что метал добывают. Туда вызван наряд полиции, и мой специалист туда должен был выехать. Никакой другой информации про вырубку не было», — рассказал глава администрации Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов.

Не исключено, что варварскую «добычу» труб спровоцировало подорожание металла и металлолома.

Специалисты департамента охраны окружающей среды также выедут на место и проведут проверку.