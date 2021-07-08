Пекин, 8 июля 2021, 01:53 — REGNUM Принципы украинской парламентской партии «Слуга народа» чем-то похожи на Коммунистическую партию Китая (КПК). Об этом сказано в интервью главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии агентству Синьхуа.
Арахамия также заявил, что «Слуге народа» следует перенимать определённый опыт КПК, в частности её широкую сеть представительств в каждом населённом пункте страны.
Политик заявил о желании перенять китайский опыт, особенно в сфере экономического развития, а также назвал Китай «примером и стратегическим партнером в модернизации страны».
Публикацию прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своём телеграм-канале.
Он также призвал правоохранительные органы Украины возбудить против Арахамии дело по факту пропаганды коммунистического режима.
Напомним, ранее в Одессе возбудили уголовное дело в отношении жителя города, который выложил на своей странице в социальной сети картинки, на которых был изображён герб СССР и портреты советских партийных лидеров.
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