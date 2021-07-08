Пекин, , 01:53 — REGNUM Принципы украинской парламентской партии «Слуга народа» чем-то похожи на Коммунистическую партию Китая (КПК). Об этом сказано в интервью главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии агентству Синьхуа.

«Глава политсовета «Слуги народа» подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу», — сказано в интервью.

Арахамия также заявил, что «Слуге народа» следует перенимать определённый опыт КПК, в частности её широкую сеть представительств в каждом населённом пункте страны.

«Год назад Арахамия прочёл на русском языке книгу [генерального секретаря КПК] Си Цзиньпина о государственном управлении, которая произвела на него сильное впечатление. Он решил содействовать появлению украиноязычного издания этой книги», — сообщает Синьхуа.

Политик заявил о желании перенять китайский опыт, особенно в сфере экономического развития, а также назвал Китай «примером и стратегическим партнером в модернизации страны».

Публикацию прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своём телеграм-канале.

«Нахождение на Украине посольства коммунистического Китая и укрепление с ним торговых отношений на государственном уровне — это не является пропагандой коммунистического режима и не попадает под статью о «пропаганде коммунистической символики» и «преступного тоталитарного режима» в целом?» — задался вопросом политик.

Он также призвал правоохранительные органы Украины возбудить против Арахамии дело по факту пропаганды коммунистического режима.

Напомним, ранее в Одессе возбудили уголовное дело в отношении жителя города, который выложил на своей странице в социальной сети картинки, на которых был изображён герб СССР и портреты советских партийных лидеров.

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