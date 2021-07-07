Бишкек, , 15:47 — REGNUM Обменять осужденных в Киргизии граждан Турции на похищенного турецкими спецслужбами руководителя сети киргизско-турецких лицеев «Сапат» Орхана Инанды предложил депутат Марлен Маматалиев, выступая на внеочередном заседании киргизского парламента.

В качестве альтернативного варианта парламентарий предложил «поступить как в фильмах» — похитить какого-нибудь гражданина Турции и обменять его на Орхана Инанды, который имеет киргизское гражданство.

«Но это опасно. Тем не менее, мы должны защитить права своего гражданина. Киргизстанцы должны иметь гарантии защиты со стороны государства», — подчеркнул Маматалиев.

ИА REGNUM напоминает, что Орхан Инанды пропал в столице Киргизии в ночь на 1 июня 2021 года. Последний раз его видели вечером 31 мая, когда он выехал из дома на своем внедорожнике, а на следующий день его машину нашли брошенной в другом конце города. Двери автомобиля были открыты, а в салоне найдены документы, бумажник и мобильный телефон.

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