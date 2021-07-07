Веллингтон, , 15:50 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 июля объявил о планах отменить к 19 июля ковид-ограничения, в том числе ношение масок и социальное дистанцирование, отметив, что страна должна «научиться жить» с коронавирусом. Однако в ходе пресс-конференции министр по борьбе с коронавирусом в Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что он полностью не приемлет такой подход в борьбе с пандемией. Об этом 7 июля написала британская газета The Guardian.

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«Мы не готовы на это пойти в Новой Зеландии», — заявил Хипкинс в ходе пресс-конференции, состоявшейся 6 июля.

Чиновник также предупредил, что в случае взрывного рост числа случаев заражения в Великобритании после отмены ограничений, Новая Зеландия готова принять меры безопасности, приостановив авиасообщение.

«Одна из вещей, о которой правительство Великобритании очень четко заявило это то, что будет всплеск новых случаев заражения, потенциально тысячи случаев в день. Больше людей будут от этого умирать», — подчеркнул Хипкинс.