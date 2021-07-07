Кострома, 7 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Медсестру, ударившую пожилую пациентку городской больницы Костромы, оштрафовали на 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Костромского областного суда.

Кадр видео с избиением пациентки в городской больнице Костромы

Административное дело против женщины по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» возбудили после проверки, проведённой полицейскими. Материал рассматривался в мировом суде. На заседании сотрудница больницы раскаялась в содеянном и объяснила, что не сдержала агрессию из-за частых криков и жалоб пациентки.

Санкции инкриминируемой статьи предполагают штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, административный арест или обязательные работы. При вынесении приговора суд учёл признание вины и имущественное положение женщины и назначил ей минимально возможный штраф.

Как ранее писало ИА REGNUM, видео с избиением пожилой женщины в травматологическом отделении больницы было снято в ночь с 1 на 2 июля. На кадрах видно, как сотрудница медучреждения подошла к кровати с пациенткой и несколько раз ударила её по лицу со словами «заколебала уже всех и вся». Медсестру уволили из больницы, пациентке и её родственникам принесены извинения.