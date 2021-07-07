Таллин, , 15:44 — REGNUM Власти Эстонии ожидают от России официальных разъяснений в связи с задержанием консула республики в Санкт-Петербурге. Об этом 7 июля заявили в МИД Эстонии.

«Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося», — заявила глава ведомства Эва-Мария Лийметс.

По её словам, консул «выполнял повседневную работу дипломата». Она назвала предъявленные ему обвинения «безосновательными».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 июля, в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России с поличным задержали консула Эстонии Марта Лятте при получении им материалов закрытого характера от гражданина РФ.

В ФСБ России заявили, что такие действия не совместимы со статусом дипломатического работника, они явно враждебны Российскому государству.

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