Бишкек, , 15:41 — REGNUM Арестованный по подозрению в незаконном обогащении начальник Юго-Западной таможни Киргизии Нурбек Айтмаматов перечислил государству 74,5 млн сомов (65 млн рублей). Об этом сообщили в Бишкекском городском суде сегодня, 7 июля.

После этого суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Отмечается, что по предварительной оценке сумма ущерба, нанесенная государству Айтмаматовым, оценивается следственными органами в 100 млн сомов (87 млн рублей).

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