Состояние трамвайного моста в Ярославле неудовлетворительное — мэрия
Ярославль, 7 июля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля завершила внеплановое обследование трамвайного путепровода на проспекте Октября, его состояние признано неудовлетворительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь о состоянии виадука зашла на заседании комиссии по ЖКХ муниципалитета города. Депутаты выразили опасения, что город останется без трамвайного сообщения, так как депо находится за мостом.
И всё же безопасной эксплуатацию путепровода назвать нельзя.
Сооружению срочно нужен капитальный ремонт. По результатам диагностики выполнено предпроектное обследование с целью уточнения объемов работ и составления технического задания. В мэрии надеются, что разработают проект и проведут капитальный ремонт в следующем году.