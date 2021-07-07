Ярославль, 7 июля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля завершила внеплановое обследование трамвайного путепровода на проспекте Октября, его состояние признано неудовлетворительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Трамвайный путепровод

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь о состоянии виадука зашла на заседании комиссии по ЖКХ муниципалитета города. Депутаты выразили опасения, что город останется без трамвайного сообщения, так как депо находится за мостом.

«В ходе обследования путепровода были обнаружены повреждения в виде коррозионного отслоения бетона стоек С1-С5 опоры №2, которые требуют проведения работ по восстановлению данных конструкций в ближайшее время. Результаты расчётного определения грузоподъёмности свидетельствуют о возможности его эксплуатации под нагрузкой Т13 (грузоподъемность путепровода достаточна для пропуска трамвайной нагрузки)», — сообщили в мэрии.

И всё же безопасной эксплуатацию путепровода назвать нельзя.

«Безопасность движения трамваев на текущий момент времени не обеспечена. Следует сохранить рекомендации прошлых обследований, а именно: ограничить скорость движения трамваев на путепроводе до 20 км/час и запретить одновременное нахождение на мосту двух составов на встречных или попутных направлениях. Общее техническое состояние путепровода характеризуется оценкой 2 (два) балла «неудовлетворительное (неисправное, ограниченно-работоспособное)», — сообщили в мэрии.

Сооружению срочно нужен капитальный ремонт. По результатам диагностики выполнено предпроектное обследование с целью уточнения объемов работ и составления технического задания. В мэрии надеются, что разработают проект и проведут капитальный ремонт в следующем году.