Порт-о-Пренс, , 15:32 — REGNUM После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в стране закрыли международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра. Об этом 7 июля сообщает доминиканская газета Diario Libre.

По последним данным, в аэропорту в столице Гаити было отменено несколько регулярных рейсов, а также часть из них перенаправлена на другие терминалы в третьих странах.

В то же время, указывается, что на данный момент ни один официальный орган страны не подтвердил информацию о закрытии аэропорта. При этом также добавляется, что обе выполняющие ежедневные рейсы в столицу Гаити Порт-о-Пренс авиакомпании объявили об отмене своих сегодняшних рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении группы неизвестных на его частную резиденцию.