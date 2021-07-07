Москва, 7 июля 2021, 15:26 — REGNUM В Совбезе России отмечают рост числа особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры страны, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ.
В резолюции документа указано, что реализация новой Стратегии национальной безопасности России будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан.
Также Стратегия нацелена на укрепление обороноспособности России, единства и сплоченности российского общества, достижение национальных целей развития, повышение конкурентоспособности и международного престижа страны.