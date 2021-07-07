Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. После полного ввода в эксплуатацию в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Остров фортов» его смогут ежегодно посещать до трёх миллионов туристов. Об этом заявила 7 июля руководитель проектного офиса по созданию ТРК «Остров фортов» Ксения Шойгу в ходе презентации второй очереди проекта.

Дарья Драй ИА REGNUM Маяк Кронштадтский (Николаевский)

В настоящее время для туристов открыта первая очередь кластера. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию к Дню ВМФ, который в этом году отмечается 25 июля.

«Сейчас парковую зону в выходные дни посещают в среднем от 9 до 17 тысяч человек, в обычное время — 4,5 тысячи. Когда откроем все 32 объекта, рассчитываем, что в кластер будет приходить три миллиона человек в год», — цитирует слова Ксении Шойгу издание Смольного «Петербургский дневник». В настоящее время Кронштадт посещают до 1,7 миллиона туристов в год.

По словам Ксении Шойгу, в рамках проекта предполагается строительство новой транспортной развязки, перехватывающих парковок, спортивных площадок и детского парка, трех ресторанов, в том числе одного для детей.

Общая территория ТРК «Острова фортов» составляет свыше 100 га. Проект реализуется в в районе Каботажной гавани Кронштадта.

Напомним, проект «Остров фортов» по развитию Кронштадта в качестве города-музея и созданию на острове Котлин туристско-рекреационного кластера вышел в финал международной премии MIPIM Awards.