7 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 19:06 — REGNUM Заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 7 июля в социальной сети Facebook.

Моль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Можно говорить что угодно, но бесполезно отрицать, что порой подзатыльник намного полезнее нотаций», — считает Сергей К.

Многие пользователи отмечают, что британские военные выставляют себя далеко не в самом респектабельном свете, когда лезут на рожон после позорного инцидента с их кораблём в Чёрном море.

«Даже смешно. Как дети в песочнице. Таким наглецам даешь «по рукам», когда они лезут в чужую песочницу, и все становится тихо и мирно. Приходит понимание, что так делать нельзя», — написал Ку К.

Некоторые комментаторы убеждены, что британский флот больше не решится внаглую нарушать границы Российской Федерации, потому что на этот раз всё может закончиться крайне трагически.

«Молодцы, что они не потопили английский эсминец при его первом заходе! Теперь англичане знают, что если их эсминец сунется в территориальные воды России, то будет там же потоплен! А виноваты в этом будут глупые английские политики, но не злые русские, которые потопили случайно заблудившийся корабль! После первого нарушения была зафиксирована ответственность британских политиков за умышленную провокацию. Теперь при повторении такого нарушения обязательно надо топить нарушителя!» — пишет Andy P.

Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании Mark Harkin

Часть людей считает, что командование ВМС Великобритании своим заявлением, по сути, говорит о том, что британские моряки могут стать жертвой амбиций начальства. Граждане предполагают, что ВМС Великобритании готовы потопить свой корабль, чтобы насолить Российской Федерации.

«Первый раз натерпелась страху команда моряков на этом корабле. Следующий раз может быть трагичным. Кто стоит за судьбами этих британских моряков и так спокойно ведёт их на верную гибель?» — задаётся вопросом Светлана К.

Ряд пользователей указывают на то, что очередное незаконное пресечение границы России закончится для иностранных военных судов печально. У российских военных просто не остаётся иного выбора.

«Да пускай они в этих водах ходят! В наши просто им заплывать не стоит, иначе может произойти протечка в борту чуть пониже ватерлинии!» — указывает Александр Т.

Доминик Рааб Policy Exchange

Отдельные комментаторы уверены, что если бы британские военные действительно считали, что Крым не принадлежит Российской Федерации, то они бы не стали ограничиваться мелкими провокациями на море.

«А что только в воды? Если они считают Крым якобы украинским, то на полуостров могли бы и на танках приехать. Или страшновато? Вот это и показательно», — поделился своим мнением Вадим П.

Напомним, 7 июля глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender во время слушаний в палате общин, заявил, что ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины».