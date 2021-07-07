Киев, 7 июля 2021, 15:48 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал подробности инцидента в Киеве, в ходе которого ранения получили двое полицейских. Видеообращение Киева опубликовал 7 июля в телеграм-канале.
Он рассказал, что представители полиции попытались выдать задержанного за пьяного дебошира.
Парламентарий добавил, что мужчина противостоял попытке рейдерского захвата своей квартиры, к которому причастны отдельные сотрудники Национальной полиции Украины.
Кива заявил, что подобные захваты носят систематический характер, а за ними может стоять глава полиции Киева Андрей Крищенко.
Кива подчеркнул, что готов оказать юридическую поддержку задержанному мужчине. Он также пообещал обратиться в государственное бюро расследований (ГБР) Украины с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции, которые пришли к мужчине в дом.
Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева полиция задержала подозреваемого, который мог ранить двух полицейских.
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