Киев, , 15:48 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал подробности инцидента в Киеве, в ходе которого ранения получили двое полицейских. Видеообращение Киева опубликовал 7 июля в телеграм-канале.

Он рассказал, что представители полиции попытались выдать задержанного за пьяного дебошира.

«Не бухой и не дебошир, а человек, в отчаянии пытающийся защитить своё имущество, свою жизнь, свой дом», — отметил Кива.

Парламентарий добавил, что мужчина противостоял попытке рейдерского захвата своей квартиры, к которому причастны отдельные сотрудники Национальной полиции Украины.

Кива заявил, что подобные захваты носят систематический характер, а за ними может стоять глава полиции Киева Андрей Крищенко.

«Обычно жертвами становятся беззащитные люди…, которые попадают в долговую яму и их жильё незаконно за эти долги выставляется на торги, и бандиты за копейки это жильё выкупают. А потом они приходят с сотрудниками Национальной полиции и без судебных решений… выкидывают людей как собак на улицу», — рассказал депутат.

Кива подчеркнул, что готов оказать юридическую поддержку задержанному мужчине. Он также пообещал обратиться в государственное бюро расследований (ГБР) Украины с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции, которые пришли к мужчине в дом.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева полиция задержала подозреваемого, который мог ранить двух полицейских.

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