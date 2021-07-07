Порт-о-Пренс, , 15:18 — REGNUM Президент Гаити Жовенель Моиз, погибший 7 июля в результате ранения в ходе нападения неизвестных на его резиденцию, был одним из самых успешных политиков в стране. Пост главы государства он занял в феврале 2017 года.

Жовенель Моиз родился в городе Тру-дю-Нор в Северо-Восточном департаменте Гаити. Его отец, Этьен Моиз, был торговцем и фермером, а мать, Люсия Бруно — швея. В 1974 году семья переехала в Порт-о-Пренс.

После лицея он отучился в университете Кискейя в Порт-о-Пренсе на педагогическом факультете. В 1996 году он женился и вместе с семьёй поселился в Порт-де-Пе, где открыл фирму Jomar Auto Parts по продаже запчастей к автомобилям. В том же году занялся сельским хозяйством и основал банановую плантацию площадью 10 гектаров. В 2001 году создал станцию по распределению питьевой воды в Северо-Западном и Северо-Восточном департаментах.

В 2004 году стал членом Торгово-промышленной палаты Северо-Западного департамента, а затем был избран её председателем. В 2008 основал энергетическую компанию Compagnie Haïtienne d’Energie, которая занималась поставками солнечной и ветровой энергии в 10 муниципалитетов в Северо-Западном департаменте. В 2012 создал компанию Agritrans, действующую в сельскохозяйственной отрасли, тем самым способствуя созданию первой в Гаити сельскохозяйственной зоны свободной торговли.

В 2015 году Моиз, будучи кандидатом от Партии Гаити Тет Кале победил в первом туре с результатом 32,8% голосов, выиграв у своего главного соперника Жюда Селестена. Второй тур выборов не состоялся из-за того, что Селестен не признал итоги выборов. В ходе расследования комиссия выявила нарушения в ходе проведения голосования и постановила провести повторное голосование. На повторных выборах в ноябре 2016 года Моиз вновь одержал победу. В должность главы государства он вступил 7 февраля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении группы неизвестных на его частную резиденцию около часа ночи 7 июля. Некоторые из нападавших говорили по-испански. Также была ранена и супруга главы государства.